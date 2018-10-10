TEMPER на международном газовом форуме

Газовый форум - главная площадка для обсуждения вопросов развития отрасли в России и за рубежом. Десятки компаний представляют свои новинки профессиональному сообществу. ООО "Темпер" традиционно уделяет большое внимание выставке, посещая ее ежегодно.

На выставке компания представила последние новинки: линейку шаровых кранов ТЕМПЕР КОМПАКТ ГАЗ и другие разработки. От лица компании приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании, работающие в сфере газораспределения!

По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»