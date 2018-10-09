ОМК построит новое сталелитейное производство

Объединенная металлургическая компания (ОМК) построит на Выксунском металлургическом заводе новое сталелитейное производство, а также новые мощности для производства бесшовных труб и труб нефтесервисного сортамента. Об этом в понедельник сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Существующее сталелитейное производство может пополниться электросталеплавильными мощностями на 1,5 млн т стали в год, пишут "Ведомости". Создание собственного производства стали необходимо для обеспечения сырьевой безопасности при реализации новых инвестпроектов по производству труб. При этом ОМК, которая сама производит прокат и широкий лист для труб, не планирует прекращать закупки стальных полуфабрикатов у сторонних производителей: целью является налаживание производства стали специального назначения.

Проект, по данным издания, находится в стадии обсуждения, окончательная концепция будет разработана в первом квартале 2019 года. Сумму проекта представитель ОМК не сообщил.

Два новых трубопрокатных цеха - по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG) и бесшовных труб - ОМК планирует ввести в эксплуатацию до 2022 года. Стоимость цеха по производству нефтегазозовых труб составит 40 млрд рублей, мощность - 230 тыс. т. Новый цех по производству бесшовных труб - нефтегазопроводных, линейных и нарезных - будет стоить порядка 40 млрд рублей, его мощность составит 500 тыс. т в год. Новое производство позволит производить трубы из высоколегированной стали с добавлением хрома для свехсложных условий, пишут "Ведомости" со ссылкой на слова представителя ОМК.

Так, по данным издания, инвестпрограмма ОМК составит порядка 110 млрд рублей до 2022 года.

Новые инвестпроекты направлены на растущие ниши, куда сварная труба не может доставляться, поэтому компания делает ставку на производство бесшовных труб, пишут "Ведомости" со ссылкой на руководителя департамента металлургической компании по развитию активов и инвестиций Дмитрия Чернышева. По его словам, ОМК планирует поставлять бесшовных трубы всем основным потребителям и газовым компаниям.

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК семь предприятий металлургической отрасли.

По материалам ТАСС