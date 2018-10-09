На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2018).

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Компания «ИЛЬМА» награждена дипломом участника выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», которая стала одним из значимых событий, организованных в рамках ПМГФ-2018. На стенде «ИЛЬМЫ» вниманию посетителей Форума были представлены передовые материалы и технологии, которые зарекомендовали себя, как надёжные средства герметизации оборудования в нефтегазовом хозяйстве и смежных отраслях. Среди представленной продукции – фланцевые прокладки, лента, сальниковая набивка и межфланцевые заглушки серий ГраФлан® и Ильма®, а также уплотнения зарубежных партнёров – комбинированные фланцевые прокладки Kempchen®, фторопластовая лента и листы KWO®, безасбестовый паронит Klingersil®, графитовые листовые материалы Sigraflex®, а также оборудование для резки листовых материалов Peters.

2 октября в рамках деловой программы выставки «Рос-Газ-Экспо» и VIII Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность - динамика развития» прошёл учебно-практический семинар в рамках проекта «Школа герметизации». Тема семинара: «Особенности герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования и трубопроводов в газовом и нефтяном хозяйстве. Применение современных и инновационных уплотнений для обеспечения надежности, безопасности и энергоэффективности технологических процессов. Лучшие российские и зарубежные практики». Специалисты научно-производственной компании «ИЛЬМА» и зарубежные эксперты – представители компаний Kempchen, SGL Carbon и KWO Dichtungstechnik продемонстрировли технические и экономические преимущества от применения современных технологий герметизации, а также дадут практические рекомендации по выбору, монтажу и эксплуатации промышленных уплотнений в разъёмных соединениях ответственного оборудования.

3 октября состоялся научно технический-семинар «Трубопроводная арматура для газовой и других отраслей промышленности: проблемы и решения», генеральным спонсором которого выступили компания «ИЛЬМА». На мероприятии были затронуты вопросы, связанные с нормативно-технической документацией, программным обеспечением для моделирования и расчёта оборудования и трубопроводов, также прозвучит сообщение о новых маркетинговых подходах в арматурной отрасли. От компании «ИЛЬМА» выступил Технический директор Игорь Клепцов с докладом «Опыт и возможности компании «ИЛЬМА» в области разработки и поставки инновационных решений для эффективной герметизации разъемных соединений промышленного оборудования».

Компания «ИЛЬМА» благодарит посетителей Форума за интерес к вопросам герметизации разъёмных соединений. До встречи на Форуме в следующем году!

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»