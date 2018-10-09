БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ ПОСТАВИЛ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ТЭЦ В ГОРОДЕ СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в 2017 году было выбрано в качестве поставщика трубопроводного оборудования для ТЭЦ в г. Советская Гавань. При изготовлении деталей трубопроводов для строительства ТЭЦ использовались низколегированные марки стали 12Х1МФ и 15Х1М1Ф. ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» была проведена работа с проектным институтом по «укрупнению» блочных деталей для сокращения финансовых издержек при монтаже. Все необходимые сварные изделия изготавливались в заводских условиях с обеспечением всех требуемых видов контроля. Более 450 тонн изготовленной продукции были поставлены в адрес заказчика.

Учитывая опыт положительного сотрудничества, был заключен новый контракт на поставку внутритурбинных (турбина № 1 и турбина № 2) трубопроводов для нужд ТЭЦ в г. Советская Гавань. Изготавливаемый объем – более 130 тонн. Отгрузка продукции планируется до конца текущего года.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»