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ОМК представила новую уникальную продукцию для газовой отрасли

09 октября, 2018 15

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) представила на VIII Петербургском международном газовом форуме (2-5 октября 2018 г.) новейшие разработки импортозамещающей продукции. Инновационные шаровые краны производства Уральского завода специального арматуростроения (г. Челябинск), предназначены для добычи, транспортировки и переработки газа, а также сферы сжиженного природного газа (СПГ).

В частности, УЗСА изготовил и представил на форуме опытный образец шарового крана с подъемным штоком DN300 PN100 с уплотнением «металл-по-металлу». Данный тип оборудования, в настоящий момент преимущественно поставляемый на объекты ПАО «Газпром» иностранными производителями, предназначен для переработки природного газа в условиях высокотемпературных сред (до +345˚С). Особый тип конструкции с выдвижным штоком обеспечивает высокую износостойкость и позволяет использовать изделия на объектах с высокой частотой переключения.

Также на стенде УЗСА были представлены еще три типа импортозамещающей продукции для газовой отрасли. Шаровой кран DN300 PN250 с полимерным уплотнением предназначен для эксплуатации в условиях высоких давлений рабочей среды (до 25 МПа). Шаровой кран DN200 PN150 с уплотнением «металл-по-металлу» — для сред с повышенным содержанием механических примесей. Шаровой кран DN100 PN150 с полимерным уплотнением предназначен для эксплуатации в криогенных рабочих средах (до -196˚С) на объектах сжижения природного газа. Во второй день работы Форума стенд Уральского завода специального арматуростроения посетили председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель председателя правления Виталий Маркелов. Председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и генеральный директор УЗСА Дмитрий Марков представили руководителям «Газпрома» новейшие разработки в области арматуры для специальных условий эксплуатации. «Петербургский газовый форум — ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли, встреч с партнерами и демонстрации новейших разработок. Мы уже несколько лет развиваем перспективное направление запорной арматуры и ежегодно показываем новые достижения. Наше предприятие — это не просто проект по импортозамещению. УЗСА – это передовой отечественный завод, который способен предложить заказчику техническое решение любой сложности. УЗСА стремится стать надежным партнером ПАО «Газпром» и непрерывно развивает свою производственно-техническую базу с особым вниманием на потребности заказчика и мировые отраслевые стандарты», — отметил руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК


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