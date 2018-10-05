В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕНО БОЛЕЕ 500 ТЫС. НАСОСОВ GRUNDFOS

За 13 лет работы на заводе «Грундфос Истра» было произведено 26,7 тыс. станций повышения давления, 46,6 тыс. шкафов управления, 131,4 тыс. одноступенчатых насосов. Порядка 4,5 единиц продукции приходится на нестандартные решения и ещё 54 тыс. — на другие изделия и компоненты. Наибольшую долю в произведенном оборудовании составляют многоступенчатые насосы Grundfos. Их за указанный период было выпущено 229,2 тыс.

«Мы стремимся сделать доступными для российского потребителя лучшие решения в сфере насосного оборудования, разработанные концерном Grundfos. Многоступенчатые насосы Grundfos CR — один из наиболее продаваемых продуктов компании во всём мире, и Россия в этом смысле не исключение. Ещё одна причина востребованности данных насосов в нашей стране заключается в том, что они используются в установках пожаротушения Grundfos Hydro MX, которые выпускаются

только на нашем заводе», — комментирует Анатолий Слободинский, директор завода «Грундфос Истра».

Ежегодно на «Грундфос Истра» производится порядка 40–50 тыс. насосов, систем управления и комплектующих. На заводе применяются инновационные разработки и используется высокотехнологичное оборудование. Вся продукция проходит строгий контроль качества.

По материалам журнала «С.О.К»