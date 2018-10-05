ДАНФОСС ПРИГЛАШАЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Компания «Данфосс» приглашает компании г. Москвы, заинтересованные в новых специалистах по монтажу систем кондиционирования и холодоснабжения, посетить Чемпионат Москвы среди учащихся колледжей по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Финал Чемпионата будет проходить 10–12 октября на площадке Московского образовательного комплекса им. Талалихина (Москва, улица Верхние Поля, дом 29).

В течение 3-х дней конкурсанты будут выполнять конкурсное задание:

1-й день: Изготовление элементов холодильной машины, поиск и устранение различных неисправностей;

2-й день: пайка и монтаж фреоновых трубопроводов, монтаж чиллера;

3-й день: монтаж электрокомпонентов и программирование контроллера управления, ввод систему в эксплуатацию.

Победители чемпионата войдут в состав сборной Москвы и отправятся защищать честь столицы в финале VII Национального чемпионата WorldSkills Russia, а также получат шанс войти в расширенный состав национальной сборной России и принять участие в международных соревнованиях рабочих профессий по стандартам WorldSkills.

Для посещения Чемпионата (прохода на площадку) необходимо отправить заявку с указанием компании и ФИО на электронный адрес ts@danfoss.ru

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По материалам журнала «С.О.К»