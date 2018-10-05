ТМК РАЗРАБОТАЕТ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» ИННОВАЦИОННЫЕ ТРУБЫ СО ВСТРОЕННЫМИ СЕНСОРАМИ

Сегодня в рамках VIII Петербургского международного газового форума Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Технологическую дорожную карту по освоению производства трубной продукции с интегрированными регистрирующими, обрабатывающими и коммутационными компонентами.

ТМК разработает для «Газпрома» инновационные трубы большого диаметра со встроенными под наружное защитное покрытие чувствительными сенсорами для контроля в режиме реального времени давления, температуры, напряжений и деформаций. Трубы предполагается оснастить высокотехнологичными информационными метками для их идентификации в составе газопровода в течение всего срока службы. Будет обеспечена возможность коммутации датчиков в единую систему мониторинга состояния участков газопровода.

Предполагается, что новый вид трубной продукции будет применяться в районах повышенной сейсмоактивности, в зонах активных тектонических разломов и неустойчивых грунтов, а также при пересечении газопроводами транспортных коммуникаций.

Ожидается, что инновационная трубная продукция позволит повысить надежность и безопасность эксплуатации газопроводов, более точно оценивать их техническое состояние, оптимизировать затраты на диагностику, обслуживание и ремонт.

По материалам пресс-службы ТМК



