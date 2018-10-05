НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В рамках VIII Петербургского международного газового форума подписано Соглашение о взаимодействии Технических комитетов по стандартизации.

Документ подписали Председатель Технического комитета по стандартизации «Нефтяная и газовая промышленность» (ТК 23), заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации Антон Шалаев и уполномоченные представители ТК 245 «Насосы», ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны», ТК 318 «Морфлот», ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», ТК 364 «Сварка и родственные процессы», ТК 439 «Средства автоматизации и системы управления».

Цель сотрудничества — реализация формируемой государственной Программы по стандартизации развития технологий и техники в области нефтепереработки, нефтехимии, переработки и сжижения природного газа (СПГ).

Объединение усилий семи технических комитетов будет способствовать разработке прогрессивных национальных и межгосударственных стандартов в сфере производства СПГ. Координатором процесса выступит ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность».

По материалам пресс-службы ПАО «Газпром»