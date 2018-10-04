АО «ТРАНСНЕФТЬ - ДИАСКАН» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ KIOGE -2018

АО «Транснефть – Диаскан» приняло участие в 26–й международной выставке и конференции «Нефть и газ» (KIOGE). Ведущее мероприятие нефтегазовой отрасли проходило с 26 по 28 сентября 2018 года в г. Алматы (Республика Казахстан).

В рамках экспозиции ПАО «Транснефть» АО «Транснефть – Диаскан» представило собственные передовые разработки для внутритрубной диагностики. В частности, экспонировался макет комбинированного магнитно-ультразвукового дефектоскопа (MFL+WM+CD). В основе работы прибора - метод регистрации утечки магнитного потока (MFL) и два ультразвуковых метода: с прямым вводом ультразвукового луча (WM) и с наклонным вводом ультразвукового луча (CD). Благодаря комбинации методов диагностики достигается наиболее эффективное выявление различных дефектов, в том числе опасных комбинированных.

Также на выставке был представлен интерактивный макет, имитирующий работу дефектоскопа в трубопроводе.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»