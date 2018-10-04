КОМПАНИЯ «ПРИВОДЫ АУМА» ПРЕДСТАВИЛА ПОДВОДНЫЙ ПРИВОД НА ВЫСТАВКЕ ЭКВАТЭК–2018

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняло участие в 13-ой Международной выставке-форуме «Вода: экология и технология», проходившей в Крокус Экспо с 25 по 27 сентября. На выставочном стенде АУМА были представлены электроприводы с частотным преобразователем, привод с блоком отказобезопасности FQM, обеспечивающим приведение арматуры в положение безопасности при отсутствии питания.

Также посетители выставки могли познакомиться с приводом АУМА в подводном исполнении, который может постоянно находиться под водой на глубине до 60 м и не требует технического обслуживания в течение пяти лет. Кроме того, он является экологически безопасным: в нем нет масла под давлением, поэтому утечка нефтепродуктов в воду из корпуса полностью исключена.

Подводные электроприводы предлагаются и во взрывозащищенном исполнении. Основной сферой их применения являются очистные сооружения, каналы и колодцы, где может образовываться взрывоопасная среда.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»