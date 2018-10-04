ТМК И ГРУППА СИНАРА ПРОВОДЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ «ГОРИЗОНТЫ»

В Сочи состоялось открытие международного корпоративного форума «Горизонты». В нем принимают участие около 40 делегаций и порядка 770 участников из всех российских и иностранных дивизионов Трубной Металлургической Компании (ТМК), а также из предприятий Группы Синара.

В рамках мероприятия пройдет Молодежная научно-практическая конференция (МНПК), включающая в себя 27 секций по различным направлениям, а также обучающие тренинги, мастер-классы, конкурсы и лекции, в том числе выступления председателя Советов директоров ТМК и Группы Синара Дмитрия Пумпянского, ректора НИУ «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова, президента компании Boeing в России и СНГ Сергея Кравченко и генерального директора организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Алексея Сорокина. Основная часть мероприятий подготовлена Корпоративным университетом ТМК2U.

Кроме этого, запланировано проведение турнира по мини-футболу и фестиваля корпоративных команд КВН.

«Международный форум «Горизонты» занимает особое место в корпоративной жизни ТМК и Группы Синара. Это смотр нашего молодого кадрового резерва. Это возможность заявить о себе, воспользоваться еще одним лифтом для карьерного, профессионального, личностного роста», — сказал на открытии форума первый заместитель генерального директора ТМК Андрей Каплунов.

Форум «Горизонты» — международное общекорпоративное мероприятие ТМК и Группы Синара, которое проводится ежегодно с участием молодых работников, представляющих все дивизионы и ключевые направления деятельности этих компаний. Центральным событием «Горизонтов» является заключительный этап МНПК, в которой участвуют победители предшествовавших форуму заводских научно-практических конференций. В ходе МНПК участники защищают инновационные идеи и проекты, которые в случае успеха могут быть реализованы в бизнесе компаний-организаторов.

В текущем году корпоративный форум «Горизонты» проходит с 1 по 7 октября. Он проводится ТМК с 2004 года, с 2011 года стал международным — в нем начали участвовать специалисты компании из США, Румынии, Омана и Казахстана. С 2016 года в работе форума принимает участие Группа Синара.

По материалам пресс-службы ТМК