АКТИВЫ ВОРОНЕЖСКОГО «ТЕХПРОМЛИТА» РЕАЛИЗУЮТ СО СКИДКОЙ 10%

Имущество воронежского ООО «Техпромлит», реализовывашего проект промышленного производства по выпуску литьевых заготовок для трубопроводной арматуры, снова выставлено на торги. Согласно документам торгов, имущество компании попытаются реализовать с дисконтом 10% посредством аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене. Стоимость активов, оценивавшихся в 417 млн руб., снизилась до 321,3 млн руб. Напомним, речь идет о праве аренды части здания сроком до июня 2022 года по адресу ул. Землячки, 1 общей площадью 16,9 тыс. кв. м, объектов движимого имущества, не обремененных залогом (502 позиции), объектов движимого имущества, находящихся в залоге у находящегося на санации банка «Пересвет» (76 позиций). Торги назначены на 13 ноября.

ООО «Техпромлит» реализовывало проект по выпуску литьевых заготовок для трубопроводной арматуры за 1,3 млрд руб. В отношении ООО арбитражным судом Воронежской области в начале июня 2017 года открыта процедура конкурсного производства. Компания была одним из резидентов промплощадки «Проминвест», юрлицо которой сейчас также проходит процедуру конкурсного производства. В собственности «Проминвеста» ранее находились и площади бывшего Воронежского завода алюминиевых конструкций (ВЗАК), и земля под ними.

По материалам портала «Ъ»