НОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1 октября 2018 года начинают работу обновленные сайты компании «Бош Термотехника» по обучению специалистов отопительного рынка. Новая платформа eAcademy сделает процесс регистрации и обучения более простым и прозрачным.

У пользователей появятся новые возможности: * личный кабинет для регистрации на курсы Bosch и Buderus;

* запись на курсы в собственном городе с бронированием места и рассылкой уведомлений;

* электронные сертификаты о прохождении обучения в личном кабинете;

* запись на индивидуальные занятия по специализированным темам.

Курсы обучения «Бош Термотехника» разработаны для технических и сервисных специалистов компаний-партнеров Bosch и Buderus, а также компаний, занимающихся проектированием систем отопления. Данный раздел обучения включает в себя как теоретические, так и практические занятия в учебных классах с оборудованием, подключенным к газопроводу.

Раздел тренингов для коммерческих специалистов, основной целью которого является аргументированное донесение преимуществ оборудования Bosch или Buderus, будет интересен молодым специалистам, которые только начали знакомство с продукцией «Бош Термотехника». Новая платформа по бренду Buderus доступна по адресу: https://www.training.buderus.ru/

Обновленная платформа по бренду Bosch останется доступной на сайте: http://www.training.bosch-climate.ru/

По материалам журнала «С.О.К»