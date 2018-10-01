В Южно-Сахалинске в рамках 22-й Международной конференции «Нефть и газ Сахалина — 2018» заместитель генерального директора Трубной Металлургической Компании (ТМК) по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов выступил с докладом об инновационных решениях для морских проектов, реализуемых в России. Он отметил, что ТМК предлагает комплексный подход к строительству скважин на морских месторождениях, включая подбор, производство и поставку оборудования с учетом их конструктивных особенностей и последующим сервисным обслуживанием. Это касается как относительно простых, так и сложнейших проектов бурения, в том числе в непростых географических и геологических условиях. При этом компания применяет собственные новейшие разработки трубной продукции, позволяющие обеспечить надежную разведку и добычу углеводородов. В частности, это трубы из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С и из стали типа 13Cr (Хром 13), которые предназначены для работы на месторождениях с агрессивной средой, с повышенным содержанием сероводорода и диоксида углерода, с высокой температурой.

Отдельно докладчик рассказал о группе премиальных резьбовых соединений TMK UP, многие из которых используются крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями на морских проектах. При этом, обладая высокой квалификацией и опытом, ТМК может оптимизировать конструкции скважины, тем самым сохраняя высокую надежность при снижении затрат на ее строительство.

«ТМК предлагает широкий спектр решений для морских проектов. Их по достоинству оценили такие компании, как Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, которым важны надежность и экономическая эффективность. Мы продолжаем разработку новых продуктов, работаем над новыми услугами, которые закроют любые, даже кажущиеся невозможными запросы со стороны наших клиентов», — заключил Сергей Чикалов.

22-я Международная конференция «Нефть и газ Сахалина — 2018» проходит с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске. Мероприятие проводится при поддержке правительства Сахалинской области. Конференция посвящена нефтегазовому сектору российского Дальнего Востока.

По материалам пресс-службы ТМК