ОМК И РОСАТОМ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) и Госкорпорация «Росатом» подписали актуализированную дорожную карту совместных проектов в рамках V международного форума «NDEXPO» «Высокие технологии для устойчивого развития». Подписи под документом поставили член правления, руководитель департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев и первый заместитель генерального директора, директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Решение об обновлении дорожной карты было принято сторонами по результатам первого года совместной работы в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в июне 2017 г. В ходе сотрудничества был открыт ряд пилотных проектов в области энергетики и автоматизации производства, уточнен перечень направлений взаимодействия. Актуализированная дорожная карта предполагает совместную работу по 14 направлением двустороннего партнерства. Среди ключевых проектов: поставки блоков трубопроводов, соединительных деталей трубопроводов и листового проката на предприятия Госкорпорации «Росатом», блочно-модульного оборудования, в котором применяются технологии «Росатома», – в нефтегазовый комплекс, а также модернизация электрооборудования, валкового инструмента и инструмента для ремонтного производства на предприятиях ОМК. Взаимодействие ОМК и «Росатома» не ограничивается мероприятиями дорожной карты. Так, ОМК результативно участвовала в крупных тендерах ГК «Росатом» на поставку блоков и соединительных деталей трубопроводов. «Росатом» сегодня является уникальным примером корпорации, которая не только фокусируется на инновационной деятельности, но и делает упор на некорневой бизнес, выпуск новой неядерной продукции. Внедрение инноваций является одним из приоритетных направлений в работе ОМК, и опыт нашего партнера, безусловно, очень полезен для нас. За год сотрудничества мы на практике убедились в продуктивности технологических решений ГК «Росатом» и готовы продолжать работу», — прокомментировал руководитель департамента по развитию активов и инвестиций ОМК Дмитрий Чернышев.

По материалам пресс-службы ОМК