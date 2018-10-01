ВОДОПРИБОР ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКЦИЮ НА ЭКВАТЭК

С 25 по 27 сентября 2018 Завод Водоприбор принимал активнейшее участие на международном водном форуме "Вода: экология и технология" (ЭКВАТЭК-2018) в московском выставочном центре Крокус Экспо. На стенде Завода Водоприбор были представлены новейшие приборы учета воды, трубопроводная арматура и решения АСКУЭ. За три дня работы выставку посетили более 10 000 человек. На площадке Завода Водоприбор прошли сотни встреч, специалисты Завода приобрели множество деловых контактов от Камчатки до Калининграда. Были заключены десятки договоренностей о сотрудничестве с представителями предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и промышленности, разработчиков технологий, производителей и поставщиков оборудования и материалов, а также научно-исследовательских и проектных организаций.

По материалам пресс-службы Завода Водоприбор