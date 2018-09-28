ИЛЬМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИННОВАЦИИ»

В новом выпуске журнала «Уплотнительная техника. Инновации» компания продолжает тему эффективной герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования с применением современных уплотнений. Следуя тенденциям рынка и реагируя на потребности заказчиков в уплотнениях для сред со сложными параметрами эксплуатации, ИЛЬМА продолжает дорабатывать изделия и предлагает рынку новые эффективные решения. Так получила развитие технология изготовления комбинированных прокладок ИЛЬМКО®, которые теперь могут применяться при ещё более высоких температурах в разъёмных соединениях ответственного оборудования, работающего под большим давлением. В продуктовой линейке компании «ИЛЬМА» есть решения, проверенные временем, которые успешно используются техническими специалистами во многих отраслях промышленности. Среди таких решений – графито-фторопластовые уплотнения серии ГраФлан®. Фланцевые прокладки и лента, сальниковые кольца и набивка, и, конечно, межфланцевые ремонтные заглушки ГраФлан® - это уплотнения, без которых постоянные заказчики не могут обойтись при ремонте и обслуживании разъёмных герметичных соединений. К сожалению, когда уплотнения ГраФлан® стали популярными и широко востребованными, нашлись недобросовестные конкуренты, которые под видом фирменной продукции стали поставлять другие изделия с неудовлетворительным качеством. В связи с этим компания просит заказчиков приобретать оригинальные уплотнения ГраФлан® в компании «ИЛЬМА» либо у официальных дистрибьюторов. В стремлении быть ближе к заказчикам и своевременно реагировать на их нужды, специалисты компании «ИЛЬМА» продолжают проводить учебно-практические семинары в рамках проекта «Школа герметизации». Мероприятия имеют отраслевую направленность и проводятся как в Учебном центре компании «ИЛЬМА», так и на территории заказчиков. В ближайшее время компания планирует запустить новый web-сайт, который станет удобным инструментом для подбора уплотнений и источником полезной информации о правильной установке и эксплуатации разъёмных соединений оборудования в различных отраслях. Об этом и многом другом читайте в новом выпуске журнала «Уплотнительная техника. Инновации». Для получения электронной и печатной версии журнала обращайтесь в Службу маркетинга компании «ИЛЬМА» по e-mail: pr@ilma-sealing.com.