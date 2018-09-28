ИЛЬМА приглашает принять участие в международном семинаре по герметизации разъёмных соединений

Компания «ИЛЬМА» приглашает технических специалистов и сотрудников служб закупок нефтегазовых предприятий, а также представителей заводов-производителей нефтегазового оборудования принять участие в международном учебно-практическом семинаре: «Особенности герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования и трубопроводов в газовом и нефтяном хозяйстве. Применение современных и инновационных уплотнений для обеспечения надежности, безопасности и энергоэффективности технологических процессов. Лучшие российские и зарубежные практики».

Семинар пройдёт 2 октября 2018 г. с 13:00 до 16:00 в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского Международного Газового Форума (КВЦ Экспофорум, пав. G, зеленый зал).

Данное мероприятие состоится в рамках проекта «Школа герметизации», целью которого является развитие теоретических и практических навыков в области уплотнительной техники у специалистов предприятий различных отраслей. Семинары имеют отраслевую специализацию и организованы таким образом, чтобы максимально способствовать решению конкретных задач каждого из участников, а также обмену опытом между специалистами, которые непосредственно занимаются выбором и установкой уплотнений в разъёмные герметичные соединения. Подробную информацию о проекте «Школа герметизации» и анонсы предстоящих мероприятий можно найти на сайте www.ilma-sealing.com.

На семинаре 2 октября специалисты научно-производственной компании «ИЛЬМА» и зарубежные эксперты – представители компаний Kempchen, SGL Carbon и KWO Dichtungstechnik продемонстрируют технические и экономические преимущества от применения современных технологий герметизации, а также дадут практические рекомендации по выбору, монтажу и эксплуатации промышленных уплотнений в разъёмных соединениях ответственного оборудования.

Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено. Получить дополнительную информацию о семинаре и зарегистрироваться для участия в нём можно по телефону: (812) 326-60-18, моб. 21 или электронной почте: pr@ilma-sealing.com.

О компании «ИЛЬМА»

Основанная в 1994 году научно-производственная компания «ИЛЬМА» специализируется на разработке и производстве уплотнений и инженерных решений в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования и трубопроводов.

Структура компании, в которую входят служба конструкторов, центр инжиниринговых решений и тестирования, собственная производственная база, оперативный склад и сервисный центр, позволяет разрабатывать, производить, внедрять и обеспечивать технологическое сопровождение эксплуатации решений в области герметизации ответственного оборудования различных степеней сложности и условий применения.

В числе постоянных клиентов компании - более 1000 предприятий энергетической, химической, целлюлозно-бумажной, нефтегазовой и иных отраслей промышленности, производственный цикл которых, в том числе, включает эксплуатацию ответственного оборудования, работающего в сложных условиях. Сайт ИЛЬМЫ www.ilma-sealing.com