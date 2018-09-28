Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ от ООО «БИРС Арматура»

Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ применяются для защиты трубопроводных систем от попадания инородных частиц. Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек фильтрующего элемента. Может быть установлен в трубопровод, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Степень фильтрации от 0,01 мкм.

Присоединение к трубопроводу – под приварку, муфтовое или фланцевое.

Фильтроэлемент:

1. Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т с размером ячейки по требованию заказчика;

2. Другие виды фильтрующих элементов по требованию заказчика;

Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, ХЛ1 ГОСТ 15150 – 69