Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ от ООО «БИРС Арматура»

Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ применяются для защиты трубопроводных систем от попадания инородных частиц. Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек фильтрующего элемента. Может быть установлен в трубопровод, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Степень фильтрации от 0,01 мкм.
Присоединение к трубопроводу – под приварку, муфтовое или фланцевое.
Фильтроэлемент:
1. Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т с размером ячейки по требованию заказчика;
2. Другие виды фильтрующих элементов по требованию заказчика;
Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, ХЛ1 ГОСТ 15150 – 69
Фильтры ФВД
DN: от 6 до 100 мм
Условное давление: 1,6 – 42,0 МПа
Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС
Фильтры колбовые ФК
DN: от 6 до 50 мм
Условное давление: 1,6 – 42,0 МПа
Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС
Фильтры с быстросъемной крышкой ФСФ
DN: от 25 до 500 мм
Условное давление: 1,6 – 16,0 МПа
Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС
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По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»