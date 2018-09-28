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Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ от ООО «БИРС Арматура»

28 сентября, 2018 20

Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ применяются для защиты трубопроводных систем от попадания инородных частиц. Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает все твердые частицы, размеры которых превышают размеры ячеек фильтрующего элемента. Может быть установлен в трубопровод, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Степень фильтрации от 0,01 мкм.

Присоединение к трубопроводу – под приварку, муфтовое или фланцевое.

Фильтроэлемент:

1. Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т с размером ячейки по требованию заказчика;

2. Другие виды фильтрующих элементов по требованию заказчика;

Климатическое исполнение: У1, УХЛ1, ХЛ1 ГОСТ 15150 – 69


Фильтры ФВД

DN: от 6 до 100 мм

Условное давление: 1,6 – 42,0 МПа

Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС

Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ от ООО «БИРС Арматура»

Фильтры колбовые ФК

DN: от 6 до 50 мм

Условное давление: 1,6 – 42,0 МПа

Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС

Фильтры сетчатые ФВД, ФК, ФСФ от ООО «БИРС Арматура»

Фильтры с быстросъемной крышкой ФСФ

DN: от 25 до 500 мм

Условное давление: 1,6 – 16,0 МПа

Температура рабочей среды: от -60ºС до +560ºС

Адрес: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 84

Сайт: www.birsarm.ru

Почта: market@birsarm.ru

Тел.: (8352) 709-006

По материалам пресс-службы ООО «БИРС Арматура»


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