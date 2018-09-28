НА АРМАГУСЕ С ИЮЛЯ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ

Сотрудники завода «Армагус» в Гусь-Хрустальном отчаялись получить честно заработанные деньги и даже намерены объявить забастовку. Зарплату они не видели с июля. Задолженность «Армагуса» перед работниками за весь период составила 15 миллионов рублей. Трудится на заводе 450 человек. У многих дети, жильё в ипотеку, зачастую нечем оплачивать коммунальные услуги. «Армагус» — одно из градообразующих предприятий Гусь-Хрустального и, по сути, говорят люди, работу в городе найти очень сложно. Поэтому они вынуждены терпеть задержки по зарплате. После звонка в областной департамент по труду и занятости выплаты начались, но это сущие копейки.

«На сегодняшний день, вчера, было выплачено всего по пять тысяч рабочим основных цехов и ещё меньше было выплачено уборщицам и тем работникам, кто пониже рангом, им была сумма начислена ещё меньше», — рассказала по телефону жена одного из рабочих.

Если верить информации на сайте «Армагуса», предприятие производит трубопроводную арматуру для газовой, нефтяной, химической, металлургической промышленности. Как сообщили в администрации Гусь-Хрустального, выпуск продукции сейчас идёт. Вот только заказчики задерживают её оплату. Причём, по словам главы города, в договорах поставок они оставили за собой право делать отсрочки платежей, отсюда и задержки по заработной плате. Ситуация осложняется ещё и тем, что собственники завода находятся в Москве.

«Они владеют им уже не первый год. Когда я стал главой, я встречался с новыми собственниками, ещё в прошлом году они приезжали в город, я с ними встретился, уже были определённые звоночки тревожные на эту тему. С 1 января ситуация начала усугубляться. Если задолженность раньше была один месяц, то сейчас она составляет два месяца заработной платы», — прокомментировал глава г. Гусь-Хрустальный Алексей Соколов.

145 работников «Армагуса» уже написали заявление о переходе на неполный рабочий день. В прокуратуре пока лежит шесть заявлений с жалобой на задержку зарплаты. В надзорном ведомстве не исключают — их будет гораздо больше.

«Соответственно, мы можем говорить о том, что недостаточная работа ведётся руководством завода по взысканию данной задолженности, но это происходит в досудебном, либо в судебном порядке и занимает какое-то время. А если мы обращаемся в интересах людей в суд, то вопросом о взыскании уже занимаются приставы, то есть людям не надо самим бегать, что-то требовать, то есть этим занимается государственный орган, который в этом вопросе компетентен и затем и существует», — сказал старший помощник гусь-хрустального межрайонного прокурора Александр Кресов.

Мы пытались связаться с генеральным директором «Армагуса» Андреем Пестовым. На самом предприятии его не оказалось, а телефон приёмной молчит. Как говорят рабочие, руководство предлагает им ещё потерпеть. Если задолженность по зарплате не будет ликвидирована в течение 30 дней, дело отправится в суд. Также сотрудникам полагается компенсация за задержку зарплаты. Но, по их словам, эта сумма не превышает и ста рублей.

По материалам ТРК «Губерния»