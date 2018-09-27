Масштабная экспозиция российских компаний на KIOGE 2018

C 26 по 28 сентября 2018 года алма-атинский выставочный центр «Атакент» будет принимать выставку и конференцию «Нефть и Газ — KIOGE 2018», в которой примут участие более 500 компаний из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, всего из 20 стран.

Под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ) организована представительная российская экспозиция под общим брендом MADE IN RUSSIA, включающая собственно РЭЦ и 34 предприятия нефтегазовой отрасли из различных регионов Российской Федерации.

В российской экспозиции, представленной групповым и индивидуальными стендами в трех павильонах выставочного центра «Атакент» общей площадью 779,75 кв. м, наряду с крупными компаниями отрасли ПАО «Транснефть», АО «ГМС», АО «РЭПХ», ИК «Прософт-Системы», ООО «Камышинский опытный завод» и ООО «ЛЛК-Интернэшнл», участвуют 28 МСП, в том числе в составе группового стенда под эгидой АО «РЭЦ»: ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «ПРО-ТОК», ООО «Турбулентность Дон», АО «ППМТС «Пермснабсбыт», ООО НПП «ЗСТ», ООО «ТД РМ РЕЙЛ», ООО «НПО Ризур», АО «НПО «Полицелл», ООО «Энергосервер», ИП Ахмадуллина Альфия Гариповна, ООО «ИПЦ», ООО НПП «Петролайн-А», ООО НПО «Вакууммаш», ООО «Темп Электро Плюс», ООО «ЮУВЗ», ООО «Нанотект», ООО НИПИ «ПЕГАЗ», ООО «Исмиль», ООО «Информаналитика», АО «ИТЗ», ООО «ЕВК», ООО НПО «НТЭС», ООО «Силур», ООО «ИЦ Газинформпласт», ЗАО «ЭМИС», ООО «НТЭ», ООО «ЭЛМЕТРО-Инжиниринг», ООО ЦК «Техинвест».

В этом году российские компании представят обширный перечень продукции и услуг — нефтегазовое оборудование, промышленную химию, металлоконструкции, спецтехнику, оборудование для капитального ремонта скважин, услуги по проектированию, производству и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа, а также услуги по транспортировке, переработке и хранению в нефтяной, газовой и химической отраслях.

Своими ожиданиями от выставки, а также о планах на казахстанском рынке, поделились руководители некоторых предприятий-экспортеров, входящих в состав объединенной российской экспозиции.

«ГК «Турбулентность-ДОН» является постоянным участником выставки «Нефть и Газ» в Республике Казахстан и всегда демонстрирует передовые технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли. В этом году компания представит на выставке образцы своей продукции и от уже широко известных на рынке Казахстана до ставших настоящей находкой — расходомеров Turbo Flow UFG.

Приборы не только не уступают зарубежным аналогам, но и по ряду характеристик превосходят их. Достигнутые высокие показатели точности расходомеров заверены сертификатами российских и европейских испытательных лабораторий. Расходомер включен в реестр оборудования рекомендованного к установке на объектах ПАО «Газпром» и поставляется на множество объектов на территории РФ, на базе ультразвукового расходомера введено в эксплуатацию более 700 узлов учета газа.

«Мы убеждены, что, взаимодействуя с рынком и реагируя на его запросы, мы, бесспорно, будем полезны как в Казахстане, так и на рынках других стран», — отметил Председатель совета директоров ГК «Турбулентность-ДОН» Амураль Игорь Борисович.

Коммерческий директор ООО «Силур», Бурчиков Игорь Петрович, поделился своими мыслями о новых возможностях для российских компаний на казахстанском рынке:

«Ранее существовавшие между Россией и Казахстаном таможенные барьеры являлись серьезным препятствием для расширения сотрудничества между предприятиями наших стран. Создание таможенного союза и отказ от излишнего администрирования дал толчок к ускорению сотрудничества по обмену современной продукцией и технологиями.

Не является исключением и компания „Силур", которая разрабатывает и производит инновационные уплотнения на основе терморасширенного графита (ТРГ), позволившие повысить безопасность эксплуатации оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России.

Мы надеемся, что предстоящая выставка в Алматы позволит вывести сотрудничество между нашей компанией и казахстанскими предприятиями в вопросах герметизации разъемных соединений на новый уровень».

«ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (ООО «ЛЛК-Интернешнл») обсуждает важное событие 2019 года — запуск завода по производству масел в Алматинской области. Мощность завода составит 100 тыс. тонн в год.

«Высокотехнологичный завод смазочных материалов будет производить продукты международного уровня. Рынком сбыта смазочных материалов станет не только Казахстан, но и другие страны Средней Азии, а также Монголия, Афганистан и Китай. Завод обеспечит казахстанцев рабочими местами, качественными смазочными материалами, а также будет способствовать развитию международной торговли и привлечению дополнительных поступлений в бюджет.

KIOGE — одна из наиболее значимых отраслевых выставок Казахстана. Мы настроены на плодотворные переговоры с ключевыми игроками рынка и готовы заложить фундамент для успешного сотрудничества и реализации смазочных материалов во всем регионе», — отметил Генеральный директор «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» Андрей Иванович Матюхов.

«НТЗ „ТЭМПО" („ИТЗ") вводит в эксплуатацию новую линию по производству труб большого диаметра», об этом сообщил управляющий предприятием Шарифуллин Рустем Фаилович. «Производительность новой линии — 10 тысяч тонн в месяц. Диаметр труб — от 530 до 720 мм, со стенкой от 6 до 22,5 мм.

Преимуществами оборудования является возможность изготовления продукции как из рулонного, так и листового проката. Формирование и калибровка трубы производится по технологии ZTF-3, что автоматизирует процесс перехода инструмента с одного типоразмера на другой, а также исключает процесс экспандирования.

Мы представим нашу новую продукцию на 26-й Казахстанской международной выставке KIOGE 2018».

Продукция компаний ЗАО «Энергомашкомплект» НПО «Регулятор», ЗАО «Саратовский арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура» и ЗАО «Тулаэлектропривод» будет представлена на стенде 10-122 в павильоне № 10. Гости смогут познакомиться с собственными разработками предприятий: запорно-регулирующей и предохранительной трубопроводной арматурой, электроприводами различных модификаций.

По словам директора по развитию ЗАО «Энергомашкомплект» Данила Тагильцева, центральное место на стенде займут «умные» разработки. «Нефтегазовая отрасль все больше идет по пути цифровизации нефтедобывающих процессов и наша продукция, безусловно, должна способствовать этому, — отмечает Данил Тагильцев. — Так, на нашем стенде в числе различных запорно-регулирующих клапанов будет представлена разработка НПО „Регулятор" — клапан запорно-регулирующий c лабиринтным затвором с МИМ250 и smart-позиционером».

Приглашаем посетить стенды участников российской экспозиции в павильонах 9А, 9В и 10 КЦДС «Атакент» и ознакомиться с инновационными решениями и разработками российских производителей.

По материалам организаторов