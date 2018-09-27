СОТРУДНИКИ ЗАО «ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «INTRANET 2018»

Сотрудники ПАО «Северсталь», Объединенной металлургической корпорации, ЗАО «Энергомашкомплект», УК «Металлоинвест» и других компаний приняли участие в пятой Всероссийской практической конференции «INTRANET 2018. Внутренние коммуникации и современные технологии». Она прошла 12 сентября в Москве.

Специалисты в сфере внутренних коммуникаций крупных корпораций и предприятий делились опытом и обсуждали новые идеи. Большинство проектов, которые представили участники конференции, касались digital-технологий: модернизация корпоративных сайтов, создание корпоративных социальных сетей и другие способы использования Интранета.

По словам руководителя Клуба внутренних коммуникаторов Анны Несмеевой, внутренняя интеграция и отлаженная внутренняя коммуникация становится основой для общего развития компании.

Эксперты отрасли уверены: общение между сотрудниками компании с высокой корпоративной культурой более продуктивно. В процессе коммуникаций каждый перенимает от коллег положительные стороны, нужный опыт, и таким образом автоматически повышается общий уровень. Поэтому, по мнению участников конференции, так важно развивать систему внутренних коммуникаций и приглашать в компанию лучших специалистов по отрасли.

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»