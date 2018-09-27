Презентации новых насосов GRUNDFOS на ЭКВАТЭК

На выставке ЭКВАТЭК состоялись презентации нового поколения насосов компании Грундфос. Grundfos объявил о втором этапе обновления продуктового ряда вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Насосы типоразмеров CR 150 а также модели CRE, оснащенные двигателями с частотным преобразователем, типоразмеров CRE 90/120/150 снимаются с производства и заменяются насосами новых типоразмеров CR 155 и CRE 95/125/155 соответственно.

Новые насосы обладают рядом преимуществ. Среди них – почти двукратное увеличение рабочих характеристик, значительное повышение эффективности и существенное снижение NPSH [1]. «Основным техническим изменением в новых CR стало уникальное устройство компенсации вертикальных осевых нагрузок Thrust Handling Device (THD) в основании насоса, что позволило увеличить срок службы подшипников электродвигателя. Гидравлический КПД оборудования увеличен на 4 – 9% за счёт инновационной оптимизированной конструкции проточной части. Модульная конструкция существенно расширила модельный ряд насосов и обеспечила вариативность его компоновки», – говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос». Первый этап обновления CR начался в июне этого года. Насосы типоразмеров CR 90 и CR 120 были сняты с производства и заменены насосами новых типоразмеров CR 95 и CR 125 соответственно. Дальнейшее обновление линейки ожидается в 2019 году.

CR используются в различных отраслях промышленности. Они устанавливаются в системах технологического водоснабжения, ультрафильтрации, в бассейнах, применяются для перекачивания кислот и щелочей. Насосы пригодны для слабо агрессивных жидкостей и обладают высокой коррозийной устойчивостью. Ключевые преимущества оборудования – энергоэффективность, удобство технического обслуживания, компактность, возможность создания высокого давления с помощью всего одного устройства. Подробные технические характеристики новых насосов можно найти в программе подбора оборудования Grundfos Product Center.

По материалам пресс-службы Grundfos