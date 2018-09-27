Курганские производители арматуры предложили коллегам из других регионов объединиться

Курганские арматуростроители предложили создать межрегиональный промышленный кластер "Урал арктический", чтобы ускорить импортозамещение нефтегазового оборудования для крупных месторождений.

Зауралье занимает одно из ведущих мест в РФ по производству трубопроводной арматуры. 35 процентов российских промышленных предприятий связаны кооперацией с местными производителями таких изделий. Четыре года назад в Курганской области создан и зарегистрирован в Минэкономразвития РФ кластер "Новые технологии арматуростроения". Сначала в нем было 16, а сейчас более 60 участников: крупные, средние, малые предприятия и даже индивидуальные предприниматели.

По сути, все они конкуренты, и на первый взгляд удивительно: как смогли объединиться? Секрет, как оказалось, прост: поняли, что в одиночку на рынок не пробиться. Кооперация в первую очередь помогла выйти на новый уровень взаимоотношений с региональной и федеральной властью, а также Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей. Благодаря этому был создан Центр испытаний и сертификации, региональный инжиниринговый центр, реализован еще ряд проектов.

Сейчас начался второй этап развития кластера. Условно его разделили на два направления: импортозамещение и "Взгляд за горизонт" (в последнем речь пойдет о диагностике трубопроводной арматуры). По мнению директора регионального Центра кластерного развития Сергея Сухарева, пришло время объединиться уже не на уровне региона или даже отдельной отрасли, а вместе с добытчиками и переработчиками нефти и газа решать вопросы в масштабах страны. Минпромторг сейчас как раз разрабатывает программу, предусматривающую финансирование научных исследований, создание импортозамещающего оборудования и испытательных полигонов для освоения Арктики. Как говорится, зачем изобретать велосипед? В

Кургане уже есть испытательный полигон. На его базе можно создать межрегиональный научно-технологический арматурный центр с филиалами непосредственно на месторождениях. Например, истощившиеся скважины вполне можно использовать в качестве полигонов, как это делают в Германии.

Пока доля импортной арматуры в добывающем секторе составляет 60 процентов, так что потенциал здесь огромный. Конечно, проект затратный: по самым скромным подсчетам создание полигонов обойдется в шесть миллиардов рублей, а центра испытаний с филиалами - в миллиард. Одной Курганской области такой масштаб не по силам, а при содействии бизнеса и руководства Тюменской области, Югры и Ямала - вполне. То есть речь идет о государственно-частном партнерстве.

По мнению гендиректора Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры Виктора Мальцева, парадоксальность ситуации в том, что на территории нашей страны реализуются крупнейшие по мировым меркам нефтегазовые проекты, но разрабатываются они иностранными проектировщиками по зарубежным стандартам. Естественно, при этом закладываются в основном импортные комплектующие, в том числе трубопроводная арматура, а участие отечественных предприятий в поставках ограничено. При этом импортная продукция поставляется со своими сертификатами качества, ее проверка на соответствие российским требованиям не проводится. Поэтому безоговорочно утверждать, что вся она надежна, нельзя. «Нередко происходит покупка сертификатов и протоколов испытаний», - констатирует эксперт.

По его данным, в России зарегистрировано около 1,5 тысячи организаций по сертификации, но реально работают менее 500. Остальные как раз зачастую и торгуют фиктивными документами. Аналогичная ситуация и с аккредитованными испытательными лабораториями. В Курганский центр испытаний, признался его руководитель, едва ли не каждую неделю звонят с сомнительными предложениями продать протокол испытаний. С 2016 года жесткую борьбу с этим явлением начали вести не только Росаккредитация, но и основные отраслевые заказчики. Однако решить проблему своими силами даже крупные игроки энергетического рынка не в состоянии - необходимо более активное участие государства.

Кстати, средняя стоимость ресурсных испытаний трубопроводной арматуры варьируется в диапазоне 200-600 тысяч рублей за одно изделие, а в некоторых случаях превышает миллион. Большинство малых и даже средних предприятий не имеет возможности выделять такие средства. Однако эффективность программ импортозамещения, считает Мальцев, существенно вырастет с развитием российской системы сертификации и обязательным проведением испытаний всей продукции, и отечественной, и импортной. Результатом станет рост конкурентоспособности предприятий энергетического машиностроения.

Между тем сами арматуростроители пока плохо представляют, как межрегиональный центр будет работать на деле. Зато увидели в нем несомненный плюс - возможность поставлять свое оборудование для крупных нефтяных и газовых месторождений и потихоньку вытеснять оттуда импорт. Его доля составляет 60 процентов, так что потенциал здесь огромный. Однако пока импортозамещение, по мнению многих производственников, остается на уровне лозунгов, хотя наши заводы могут делать арматуру не хуже западных конкурентов, а в чем-то даже их превосходят.

- Одна из проблем - нехватка информации, - считает руководитель курганского предприятия, производящего нефтегазовое и добывающее оборудование, Анатолий Чернов. - Что конкретно сегодня импортируется? Нужно сформировать перечень, при этом важны не названия фирм, а параметры арматуры. Тогда мы смогли бы определить для себя новые точки приложения сил.

Дмитрий Левин из Челябинска работает на рынке ЖКХ, тепловых и газовых сетей. По его мнению, если мы хотим конкурировать с зарубежными партнерами, надо не гнаться за сиюминутной выгодой, а делать упор на развитие производства, работать на долгосрочную перспективу. По его словам, это неправда, что в России невозможно производить продукцию дешевле, чем в Китае. Его предприятие около восьми лет не поднимает цены, при этом работает над качеством, чтобы доказать потребителям: отечественный продукт может быть недорогим и очень достойным.

Представитель нефтяной компании Павел Галикаев уверен: нет такой арматуры, которую нельзя было бы заменить на российский аналог. Вот только продавать свою продукцию мы не умеем: на Западе "обертка" лучше, поставщики более доброжелательны к заказчикам.

Курганские арматуростроители решили обратиться в правительство РФ с предложением сформировать номенклатурный перечень импортной трубопроводной арматуры, закупаемой крупными компаниями с госучастием, чтобы российские производители могли освоить производство аналогичных изделий. А для их поддержки ввести жесткую квоту: при разработке новых проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья использовать не менее 30 процентов отечественного оборудования.

По материалам РГ