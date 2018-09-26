Чемпионат Euroskills 2018 стартовал в Венгрии

Европейский чемпионат по профессиональному мастерству Euroskills стартовал в Будапеште 25 сентября. В номинации «Сантехника и отопление», партнёром которой выступает Grundfos, Россию представляет рязанец Вадим Попов.

Вадиму 25 лет, он имеет большой опыт в строительной сфере, с сантехникой работает с мая этого года. Усиленные тренировки помогли ему успешно пройти отборочные этапы чемпионата и завоевать право представлять Россию на европейском первенстве.

«До настоящего времени наша страна не отличалась значимыми результатами на чемпионате, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы изменить эту ситуацию. Надеюсь, что смогу достойно выступить за нашу сборную», — говорит Вадим.

Euroskills — чемпионат рабочих профессий, который проходит в рамках международного движения Worldskills. Участники из 28 стран будут соревноваться в 40 номинациях. Возраст конкурсантов – до 25 лет включительно. Традиционно в чемпионате участвуют студенты и выпускники колледжей, однако в этом году в составе российской сборной будут также учащиеся высших учебных заведений.

«Grundfos с радостью поддерживает начинания, связанные с популяризацией рабочих специальностей. Мы рады отметить высокий уровень подготовки Вадима и других ребят, выступающих за нашу сборную, и желаем команде победы», — говорит Владимир Дурбажев, руководитель отдела по развитию бизнеса Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».