ПАО «Транснефть» заняло первое место в рейтинге ведущих мировых компаний по хранению и транспортировке нефти и газа

ПАО «Транснефть» заняло первое место среди профильных компаний (хранение и транспортировка нефти и газа) в отраслевом рейтинге американского агентства S&P Global Platts (The S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings). На втором и третьем местах - американские компании The Williams Companies и Enbridge, соответственно. В глобальном рейтинге 250 крупнейших нефтегазовых и энергетических корпораций мира ПАО «Транснефть» заняло 30-е место. В рейтинге экономического региона EMEA, включающего Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку компания находится на 12-й позиции.

В этом году рейтинг составляется в 17-й раз на основе финансовых результатов крупнейших публичных энергетических компаний с учетом таких показателей, как активы, выручка, прибыль и доходность на вложенный капитал (ROIC).

Справочно:

Platts - американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные металлы.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»