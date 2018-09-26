«АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие в VIII Петербургском международном газовом форуме

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» примет участие VIII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ–2018), который состоится в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя-2018». На стенде компании будут продемонстрированы образцы новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для нефтегазовых предприятий:

• Прямоходный регулирующий интеллектуальный электропривод ПЭП-А25000-170-170-Е2А03-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 на 380В с КИМ2;

• Многооборотный взрывозащищенный электропривод ПЭМ-Б250-24-Е3Т66-2-IIСТ4-12 УХЛ1 IP68 на 220В с интеллектуальным блоком КИМ3;

• Однооборотный взрывозащищенный электропривод МЭОФ-250(380)/25-0.25ЦС2-IIСТ4-10К УХЛ1 IP67 380В;

• Однооборотный регулирующий электропривод МЭОФ-630(950)/25-0.25Е3Р68-10 У1 IP68 220В КИМ3 с OLED дисплеем.

Специалисты предприятия с готовностью предоставят подробную информацию и квалифицированную консультацию по вопросам эксплуатации оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а также ответят на вопросы, связанные с:

• автоматизацией трубопроводной арматуры при помощи современного интеллектуального электропривода производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»;

• уменьшением стоимости проекта за счет конкурентоспособной цены на электроприводы и комплекты трубопроводной арматуры (электропривод + арматура) по сравнению с импортными аналогами, в том числе в рамках программы импортозамещения;

• сервисным обслуживанием оборудования.

Приглашаем всех желающих посетить стенд ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» №F3.2 в павильоне F в МКВЦ «ЭкспоФорум». Выставка состоится 2-5 октября 2018 года в г. Санкт-Петербург по адресу Петербургское шоссе 64/1.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»