Специалисты АУМА провели тех. аудит для АО «Водоканал» г. Чебоксары

Представители ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов АУМА, эксплуатируемых на объектах акционерного общества «Водоканал» в г. Чебоксары Чувашской Республики. Оборудование АУМА в количестве около 120 единиц эксплуатируется на объектах очистной водозаборной станции (насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъёма, блок очистных сооружений), повысительных насосных станциях водоснабжения, канализационных насосных станциях.

После проведения технического аудита специалисты АУМА дали рекомендации по автоматизации запорной арматуры с ручным приводом с использованием приводов АУМА с частотным преобразователем. Большая часть электроприводов эксплуатируется с 2014 года. Этим приводам не потребовалось даже минимальное техническое обслуживание.

«Оборудование АУМА эксплуатируем с 2006 года, работой его довольны. Приводы просты в настройке и надежны. Всегда, когда есть возможность выбора оборудования, отдаем предпочтение приводам АУМА. Технологии не стоят на месте, в связи с этим есть необходимость в обучении эксплуатирующих служб настройкам и навыкам по проведению технического обслуживания собственными силами. В продолжение нашего с вами сотрудничества мы планируем выделить специалистов для прохождения обучения на вашем предприятии», - комментирует Александр Анатольевич Калашников, главный механик в АО «Водоканал» г. Чебоксары.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»