Сотрудник ЧТПЗ примет участие в чемпионате по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет

Мастер производственного обучения образовательной программы Группы ЧТПЗ по подготовке рабочих кадров «Будущее Белой металлургии» Булат Ибраев примет участие в чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для возрастной категории 50+ «Навыки мудрых». Финальные соревнования состоятся в московском досугово-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ с 22 по 23 сентября.

На чемпионате по стандартам WorldSkills Булат Ибраев выступит в компетенции «Электромонтаж».

В корпоративном Образовательном центре Группы ЧТПЗ Булат Ибраев преподает практику электромонтажных работ студентам программы «Будущее Белой металлургии» и руководит кружками технического моделирования для школьников. Он является сертифицированным экспертом-компатриотом в компетенции «Электромонтаж» движения WorldSkills Russia, выступал в роли главного эксперта региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Многие его ученики становились участниками соревнований профессионального мастерства, а двое из них завоевали золотые медали чемпионатов Свердловской области и Уральского федерального округа.

– В Группе ЧТПЗ высоко востребованы опыт и стремление сотрудников к профессиональному развитию. Участие Булата Ибраева в национальном чемпионате «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills – это еще одна возможность продемонстрировать уникальные знания и высокий уровень мастерства наших работников, – комментирует директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.

Высокий профессионализм Б.Д. Ибраева неоднократно отмечен руководителями Группы ЧТПЗ, Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), образовательных учреждений, а также органами государственной власти. В 2018 году он награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ