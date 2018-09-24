VLT MICRO DRIVE – новый частотный преобразователь в линейке ГК РОВЕН

ГК «РОВЕН» сообщает о расширении ассортимента частотных преобразователей. VLT MICRO DRIVE FC 51 теперь представлен с диапазоном мощностей от 0,37 до 22,0 кВт (380В) и от 0,75 до 2,2кВт (220В). Частотный преобразователь VLT MICRO DRIVE FC 51 предназначен для плавного регулирования скорости вращения трёхфазных асинхронных двигателей вентилятора, с питанием 380- 440В и мощностью от 0,37 до 22,0кВт; с питанием 220В и мощностью от 0,75 до 2,2 кВт.

Благодаря компактному размеру преобразователя частоты и минимальными требованиям для ввода в эксплуатацию имеется возможность экономии места в панелях и сокращения затрат на установку. Увеличение срока службы преобразователя частоты и повышение надежности достигается благодаря использованию эффективного радиатора, обеспечивающего отвод тепла от электронных компонентов. Также для удобства пользователя предусмотрены мастер программирования определенных функций и программный инструмент для ПК для выполнения параметризации. Использование печатных плат с покрытием, обеспечивает надежность и экономичность работы привода и в сложных условиях эксплуатации. Съёмная панель поставляется отдельно.

По материалам журнала «С.О.К»