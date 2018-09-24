АЛНАС ДОСТИГ ЛУЧШИХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль альметьевского предприятия ГК «Римера» составила 80 млн рублей. В I полугодии 2018 года выручка завода «Алнас» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 30% — с 1,6 млрд руб. до 2 млрд руб., валовая прибыль на 1 224% — с 30 млн руб. до 365 млн руб. Производительность труда увеличилась на 34% и составила 1 155 рублей на человека.

Объем выпуска электроцентробежных насосов в первом полугодии 2018 года составил 2,3 тыс. шт., погружных электродвигателей — 1,7 тыс. шт. Основными потребителями продукции завода «Алнас» в первом полугодии 2018 года стали крупнейшие нефтедобывающие и нефтесервисные компании: «Лукойл», «Роснефть», «Baker Hughes» и «Римера-Сервис».

«Альметьевский завод ГК «Римера» показывает стабильную положительную динамику и достигает результатов за счет роста производства и повышения внутренней эффективности. «Алнас» работает

в условиях жесткой конкуренции и гибко реагирует на требования рынка», — комментирует исполнительный директор завода «Алнас» Сергей Шунин.

«Алнас» поставляет на рынки более 100 модификаций насосов, 50 модификаций двигателей, свыше 3 000 вариантов комплектации нефтепогружного оборудования, в том числе для эксплуатации на осложненном фонде. Оборудование производства завода «Алнас» разработано отечественными специалистами, обладает высокой степенью локализации и низкой долей импортных комплектующих — менее 3%.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»