ТОМЗЭЛ представил продукцию российским и зарубежным компаниям

На международной технической конференции в ОЭЗ «Томск» Томский завод электроприводов (АО «ТОМЗЭЛ») презентовал свою продукцию и разработки. В конференции, приуроченной к 20- летнему юбилею предприятия, приняли участие представители компаний топливно- энергетического комплекса, арматурных заводов, производители нефтяного и газового оборудования из России, Казахстана, Китая, Чехии, Словакии. Участники обсудили вопросы эксплуатации оборудования и проанализировали возможные технические решения проблем.

На выставочной экспозиции была представлена продукция завода АО «ТОМЗЭЛ», а также образцы продукции заводов, относящихся к системе организаций «Транснефть»: АО «ТНН», АО «Транснефть – Диаскан», АО «Транснефть — Верхняя Волга», Тюменского ремонтно-механического завода, входящего в АО «Транснефть — Сибирь».

В частности, экспозиция АО «ТОМЗЭЛ» включала электроприводы, устройство для размыва донных отложений «Диоген», а также турбулентный реометр. В настоящее время в число отраслевых компаний, использующих на своих производственных объектах оборудование АО «ТОМЗЭЛ», входят ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», Каспийский трубопроводный консорциум. В ближайшее время к использованию продукции завода присоединится казахстанская компания АО «КазТрансОйл». «ТОМЗЭЛ» является брендом региона и лидером в машиностроительной отрасли. Завод активно участвует в программах по производству импортозамещающей продукции. Более 40 модификаций высоконадежных электроприводов, производимых на «ТОМЗЭЛе», востребованы в топливно-энергетическом комплексе России», — подчеркнул начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области Сергей Маркелов. «Такие мероприятия помогают нам выйти на новые рынки для поставок продукции завода, найти новых покупателей. Потребители высоко ценят качество изготовленных изделий, что ведет к росту производства объема и внедрения новых технологий в производство», — отметил директор АО «ТОМЗЭЛ» Олег Никифоров. Акционерное общество «Томский завод электроприводов» (дочернее предприятие АО «Транснефть – Центральная Сибирь») основано в 1998 году для производства импортозамещающего оборудования с использованием на объектах ПАО «Транснефть». Основным направлением деятельности является изготовление высоконадежных электроприводов для трубопроводной арматуры, устройств для размыва донных отложений, турбулентных реометров, промышленных компьютеров.

По материалам НИА Томск