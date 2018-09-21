УСИЛИВАЕТСЯ ДЕФИЦИТ ТРУБНОГО ПНД В РОССИИ

Появившийся с начала лета небольшой дефицит трубного полиэтилена сохранился до конца августа. По прогнозам аналитиков, в сентябре он усилится, благодаря дальнейшему росту цен на сырье и проведению планового профилактического ремонта крупнейшими производителями полиэтилена.

В летние месяцы текущего года рынок стал свидетелем роста валют, что, безусловно, повлияло на стоимость сырья, в числе которого оказался и полиэтилен. В первом месяце осени ситуации с наличием сырья только ухудшится, благодаря нескольким ключевым факторам.

Во-первых, с 25 сентября на трехнедельный профилактический ремонт остановит свои мощности ключевой поставщик черного ПЭ100 «Казаньоргсинтез».

Во-вторых, крупнейший нефтехимический комплекс России «Газпром нефтехим Салават», которого можно назвать ключевым поставщиком натурального трубного ПНД, переориентировал производство на выпуск литьевого ПНД. По некоторым данным, к наработке трубного сырья производитель вернется только в октябре 2019 года. Кроме того, высока вероятность, что «Ставролен» - второй по величине в России производитель полиэтилена низкого давления, в сентябре откажется от наработки трубного полиэтилена.

Несколько исправиться ситуация может в конце сентября – начале октября, благодаря «Нижнекамскнефтехим», который собирается с 20-го сентября вернуться к наработке трубного полиэтилена низкого давления.

К концу прошлого месяца цены натурального трубного ПНД на российском рынке достигли уровня 113 000-114 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA. Цены черного ПЭ100 были на уровне 114 000 руб. за тонну, с учетом НДС, FCA, и выше.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»