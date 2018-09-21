ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГК «РИМЕРА» ИЗБРАН МИХАИЛ БЕЛОВ

С 20 сентября 2018 года решением Совета директоров ГК «Римера» генеральным директором Группы компаний «Римера» избран Михаил Белов. Основные задачи Михаила Белова на новой должности — укрепление рыночных позиций и расширение рынков сбыта продукции ГК «Римера», а также повышение операционной эффективности, формирование и реализация утвержденной стратегии. Михаил Белов обладает обширным опытом работы на руководящих должностях в крупных российских компаниях. В течение последних трех лет он занимал должность финансового директора Группы компаний «Новомет» (ключевой актив — производитель нефтепогружного оборудования АО «Новомет-Пермь»). С 2008 по 2015 гг. работал на позициях финансового директора ряда машиностроительных предприятий, в том числе вице-президентом по финансам и экономике машиностроительного холдинга ОАО «ЭМАльянс» (ключевой актив — производитель угольных и газовых котлов для ТЭЦ ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»). Борис Коваленков, занимавший должность генерального директора ГК «Римера» с сентября 2016 года, сосредоточится на управлении трубным дивизионом Группы ЧТПЗ в должности его генерального директора, а также возглавит Совет директоров ГК «Римера».

По материалам пресс-службы ГК «Римера»