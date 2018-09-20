БРОЕН ОБНОВИЛ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

Информируем Вас о том, что ООО «БРОЕН» вносит изменения в ценовую политику и с 24 сентября 2018 года изменяет официальный прайс-лист на нижеперечисленные продуктовые группы:

* Балансировочные клапаны БРОЕН.

* Регулирующая арматура БРОЕН.

* Трубопроводная арматура БРОЕН: запорные вентили, фильтры, обратные клапаны и шаровые краны V565.

* Арматура БРОЕН латунная - шаровые краны, фильтры, обратные клапаны, воздушники для внутренних систем отопления.

* Арматура БРОЕН терморегулирующая.

* Трехэкцентриковые поворотные затворы БРОЕН.

* Аварийные души, раковины, смесители и фитинги для лабораторий BROEN.

* Редукторы.

* Электроприводы.

Все счета на вышеуказанную продукцию, предоплаченные до 24 сентября 2018 года, будут отгружены по ценам, действующим на 18 сентября 2018 года. Обновленные прайс-листы будут размещены на сайте www.broen.ru.

По материалам пресс-службы ООО «БРОЕН»