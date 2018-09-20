ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУРГАНСКОГО РТМТ: НАШЕМУ КАЧЕСТВУ ДОВЕРЯЮ

Интервью генерального директора РТМТ Александра Шушарина газете «КУРГАН И КУРГАНЦЫ».

- Александр Павлович, вы создали завод с нуля и сделали его одним из ведущих арматурных предприятий региона. Как вам это удалось?

- К созданию предприятия нас подтолкнули обстоятельства, в которых мы на тот момент оказались. Завод вырос из московской торговой компании, которая занималась продажей арматуры. С 2006 года на протяжении пяти лет компания была эксклюзивным торговым представителем завода трубопроводной арматуры «Икар». Потом новые собственники решили, что они будут торговать лучше, чем мы. Закончилось, правда, все плачевно: завод свалился в банкротство. Мы задумались, что делать дальше. Заниматься нужно тем, что ты лучше всего умеешь. Мы умели продавать трубопроводную арматуру, знали этот рынок, имели репутацию надежного партнера, поэтому решили заняться ее производством. До этого у нас были достаточно успешные контракты с Транснефтью на поставку венгерской арматуры. Мы получили хорошую прибыль. Вариантов было два - либо воспользоваться этой прибылью и жить безбедно малым кругом, либо организовать производство. Выбрали второй. Осенью 2011 года нам пришли первые три станка.

- Где брали кадры?

- С «Икара», у которого к тому времени начались серьезные проблемы. Как известно, с проблемного предприятия сначала уходят лучшие, а специалисты там были отличные. Несколько человек поверили в нашу бредовую идею создать новое производство и пошли к нам работать. Их было буквально пять-шесть человек. Приходилось непросто. Каждый из нас был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Сварщик – он же сборщик, наладчик – он же оператор. Делали всё. Я очень благодарен этим людям за то, что они не побоялись пойти на новое предприятие и окунуться в неизвестность. Это был смелый поступок. Для сравнения: сейчас в нашем коллективе более 230 сотрудников.

- Когда завод выпустил первую партию продукции?

- В январе 2012 года мы выпустили первые шесть игольчатых клапанов для испытательных стендов Гусевского арматурного завода. Как нам кажется сейчас, они были маленькие и неказистые. Потом уже пошли небольшие поставки в нефтяные компании.

- Завод находится от нас далеко, во Владимирской области. Почему он именно у вас заказал эти клапаны?

- Когда мы занимались продажей арматуры, география поставок была абсолютно по всей стране, от Дальнего Востока до Калининграда, не говоря уже о ближнем зарубежье. В этом смысле для нас не было далеких городов. Работая на рынке, мы были хорошо знакомы с

другими арматурными заводами и как торговая компания зарекомендовали себя надежным поставщиком. Им нужны были короткие сроки и высокое качество, поэтому они к нам и обратились. К тому же мы очень плавно переходили с продажи чужой арматуры на производство и продажу своей. Задумав организовать производство арматуры, мы продолжали заниматься торговлей.

- Что легче и выгоднее – продавать чужое или производить свое?

- Продавать чужое. Практически первые три года мы работали в убыток. Нужно было закупать оборудование, заготовки, металл. На старт требуется очень много денег. Чтобы появилась прибыль, нужно нарастить достаточные объемы. Точки безубыточности мы достигли где-то в конце 2013 - начале 2014 года. Но для этого приходилось много работать. С 2013 года станки работают в безостановочном режиме в четыре смены. Мы двигались вперед быстрым темпом и большими шагами. Но другого пути не было, иначе мы могли бы провалиться.

- Сколько сейчас у вас станков?

- Порядка тридцати пяти. Недавно из Италии прибыл новый обрабатывающий центр TREVISAN. Он еще не распакован до конца. Его цена в Италии 540 тысяч евро, без налогов и стоимости доставки, но это не самый большой и не самый дорогой станок. Чтобы производить качественную продукцию, нужны качественные, высокопроизводительные станки. И чем крупнее арматура, которую мы производим, тем станки дороже.

- Что сейчас выпускает ваш завод?

- Промышленную трубопроводную арматуру - задвижки, клапаны запорные и обратные. Основные заказчики – компании, занимающиеся нефтепереработкой, нефтедобычей, транспортировкой нефти. В этом году заключили неплохие контракты с Сибуром - а это нефтехимия. Не скажу, что у нас сейчас полная загрузка. Но есть контракты до 2020 года включительно.

- То есть вы чувствуете себя спокойно?

- Успокаиваться никогда нельзя. На мой взгляд, это самое страшное состояние. Стоит успокоиться, что-нибудь обязательно случится. Проверено.

- Разработка и внедрение наукоемкой инновационной продукции – основное направление развития предприятия. Так заявлено на вашем сайте. Что нового придумано, сделано и внедрено на вашем предприятии?

- В арматуре сложно придумать что-то абсолютно новое, но можно усовершенствовать существующее. Недавно оформили патент на обратный клапан. Наши специалисты очень долго искали нужную конструкцию. Пришлось переработать все российские аналоги, массу западных аналогов, и только в процессе кропотливой работы и расчетов удалось добиться такой конструкции, которая бы обеспечивала абсолютную герметичность в широком

спектре рабочего давления. Этот клапан используется в основном на нефтеперерабатывающих предприятиях, для которых даже день простоя какой-то установки в случае выхода оборудования из строя – это сумасшедшие деньги. Многие производители заявляют герметичность своих клапанов, но добиться этого – крайне сложная задача. Сейчас мы видим, что некоторые молодые арматурные заводы покупают у нас по одной-две штуки. Знаем, что будут копировать.

- А вы копировали чужое?

- Когда мы приступили к производству первой задвижки, купили в Корее, Италии, России аналоги. Все их разобрали, посмотрели, проверили, какая лучше. За базу брали итальянскую. Она очень эргономична, неплохо выглядит, достаточно легкая. Начали испытывать. Отработав 50 циклов, задвижки потекли. После 150 циклов резко начал расти крутящий момент, начали рассыпаться резьбовые втулки. Взяв за базу конфигурацию, нам пришлось заменить материалы, переработать конструкцию седла, диаметр шпинделя, чтобы добиться необходимой долговечности и качества. Если мы что-то берем за основу, это обязательно перерабатывается и совершенствуется. Поэтому мы уверены в своей арматуре.

- А бытует мнение, что все европейское априори лучше...

- Европейское - для европейцев. Если немецкое сделано на внутренний рынок – качество будет прекрасное. На американский рынок уже похуже, а для России еще хуже. Потому что в России главный фактор – дешевизна. И на всех тендерах это основная позиция. Европейцы неглупые люди. Нужно дешево? Будет вам дешево. Однако сейчас в России подход начал меняться. Некоторые нефтяные компании существенно ужесточили требования, выбирая не только по цене, но и по качеству. Они приезжают на производство, проводят аудит, смотрят качество продукции, технологию, оценивают систему менеджмента качества. Пожалуй, одна из самых жестких в этом отношении компаний – Транснефть. Достаточно серьезно относятся к качеству ЛУКОЙЛ и Сибур. Чтобы попасть к ним в поставщики, нужно пройти семь кругов ада. Но это того стоит. Здесь тебя будут сравнивать с лучшими. Среди твоих конкурентов не будет дешевой китайской арматуры, на которую просто поменяли паспорта и приклеили шильдики российского завода.

- Как вы позиционируете себя?

- Мы не пытаемся делать самое дешевое. Делать дешево – это недолгосрочная политика, и поэтому с самого начала решили, что будем занимать ту нишу, где требуется качество. В тендерах, где на первом месте низкая цена, мы проигрываем. Сожалеем об этом, но даже не пытаемся бороться. Мы готовы бороться только с себе подобными и лучшими, а не с производителями сомнительной дешевой арматуры. Наверное, поэтому и работаем с ведущими нефтяными компаниями, у которых иные приоритеты.

- В одном из интервью вы говорили, что заданных объемов и качества ваш завод добился и теперь важно, чтобы продукция стала узнаваемой и презентабельной. Что это значит?

- Сегодня наш логотип узнаваем. На каждом арматурном предприятии, поставляющем продукцию в нефтегазовый сектор, есть представители заказчика – Роснефти, Газпромнефти и так далее, и мы получаем от них отзывы. Они говорят: если стоит логотип РТМТ, то на месторождениях дополнительной приемки уже не требуют. Нашему качеству доверяют.

- Больше трех лет наша страна живет в условиях санкций. Государство взяло курс на импортозамещение. Но в одном из интервью вы говорили о том, что точечная поддержка предприятиям не поможет, нужна целенаправленная политика. Что-то изменилось сейчас?

- Правительство определило критерии, по которым можно отнести промышленную продукцию к произведенной в России. Раньше считалось, что если доля отечественных комплектующих для производства товара 15%, - это сделано в России. Конечная цель – не менее 50%. С каждым годом требуется увеличение глубины локализации. Это так или иначе заставляет госкомпании обращаться к российскому рынку. Газпром достаточно серьезно начал заниматься импортозамещением. Сегодня нефтяные компании даже там, где в проектах заложена импортная арматура, дают возможность предложить российские аналоги. Раньше на них даже не смотрели. Поэтому какое-то движение, на мой взгляд, есть, но достаточно ли этого?

- В 2016 году курганские арматуростроители и в частности завод «РТМТ» приняли участие в Международной выставке трубопроводной арматуры «Valve World Expo», которая проходила в Германии. Это был первый опыт выхода на европейского покупателя или нет?

- На эту выставку мы ездили и раньше, но как посетители, а не как участники. Если бы арматурный кластер не организовал поездку, мы бы не поучаствовали в ней и в этот раз. Продать мы ничего не продали. Немцы не хотят покупать чужое. У них задача продать свое. Но если ты не смог продать сегодня или завтра, то послезавтра может «выстрелить». Поэтому посещение любой выставки приносит пользу. К тому же на европейских выставках как раз представляются все инновации. Мы смогли увидеть много интересной арматуры и какие-то идеи взять на заметку.

- Кстати, о кластере. Арматурный кластер действует в Кургане с 2014 года. Вы вошли в него одним из первых. Что это вам дает?

- Чем производство успешнее, чем больше оно получает заказов, тем больше денег идет в бюджет области. То есть развитие любого предприятия из кластера приносит дивиденды региону. В сентябре в Кургане пройдет масштабный промышленный форум – в числе организаторов и инициаторов - кластер. Это прекрасно, поскольку позволит пригласить в Курган наших заказчиков, коллег-конкурентов, чтобы показать свои возможности и заявить о себе. Это большой плюс. И это одна из задач, на которые должен работать кластер. Что касается взаимодействия с курганскими предприятиями, то мы всегда сотрудничали. Среди курганских арматурщиков всегда происходит дружеская кооперация, мы живем в одном городе и должны помогать друг другу. Например, мы на сотни тысяч рублей заказываем различные лабораторные анализы, в том числе рентген-контроль заготовок, металлографию на «Курганспецарматуре», с «МКТ-АСДМ» (научно-производственная фирма, специализирующаяся на разработке современных конструкций нефтегазового оборудования, - прим.) иногда меняемся оборудованием – мы, допустим, даем электропривод для проведения каких-то испытаний, они что-то другое. Поэтому, несмотря на то, что по определению мы конкуренты, поскольку все делаем арматуру, явной конкурентной борьбы между нами нет. Здесь скорее партнерские отношения, чем отношения между конкурентами.

- По инициативе кластера реализуется несколько проектов. Что вам больше всего интересно?

- Не так давно мы обсуждали идею одного довольно интересного мероприятия. Директор регионального Центра кластерного развития Сергей Сухарев предложил провести конференцию среди предприятий-снабженцев и потенциальных региональных поставщиков. В какой-то степени это будет презентацией возможностей курганских предприятий, с которыми может в дальнейшем сотрудничать кластер и входящие в него заводы. Мы покупаем много продукции: крепеж, шпильки, гайки - не на один миллион рублей ежемесячно. И, конечно, нам было бы удобнее покупать это в Кургане, а не в Челябинске или где-то еще. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам – у кластера будут надежные поставщики, у поставщиков – покупатели. А в целом это опять же большой плюс для развития региона и бюджета.

- В чем, по-вашему, основная задача арматурного кластера?

- Есть три вещи, которые являются главными для любого предприятия: хороший сбыт, хорошее матобеспечение и финансирование в развитие производства. Это то, что мы ждем от кластера и готовы принять. Форумы, конференции, выставки – это помощь в продвижении нашей продукции. И в этом отношении кластер взял верное направление. Мы рассчитываем на промышленный форум, который пройдет в Кургане в сентябре. Это одна из самых позитивных и полезных инициатив.

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»