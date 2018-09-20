«Энергомашкомплект» представит в Казахстане «умные» разработки для нефтегазовой отрасли

Компании ЗАО «Энергомашкомплект» примут участие в выставке KIOGE (КИОГЕ), которая пройдет 26-28 сентября 2018 года в выставочном комплексе «Атакент» г.Алматы в Казахстане.

Продукция НПО «Регулятор», ЗАО «Саратовский арматурный завод», ЗАО «Курганспецарматура» и ЗАО «Тулаэлектропривод» будет представлена на стенде 10-122 в павильоне №10. Гости смогут познакомиться с собственными разработками предприятий: запорно-регулирующей и предохранительной трубопроводной арматурой, электроприводами различных модификаций.

По словам директора по развитию ЗАО «Энергомашкомплект» Данила Тагильцева, центральное место на стенде займут «умные» разработки. «Нефтегазовая отрасль все больше идет по пути цифровизации нефтедобывающих процессов и наша продукция, безусловно, должна способствовать этому, - отмечает Данил Тагильцев. – Так, на нашем стенде в числе различных запорно-регулирующих клапанов будет представлена разработка НПО «Регулятор» - клапан запорно-регулирующий c лабиринтным затвором с МИМ250 и smart-позиционером».

Выставка пройдет по адресу: г.Алматы. ул.Тимирязева, 42. Официальный сайт: https://www.kioge.kz/ru/

По материалам пресс-службы ЗАО «Энергомашкомплект»