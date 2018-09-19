Монтажникам инженерных систем вновь вручили профессиональный «Оскар»

9 сентября в банкетном зале Orion Hall Moscow прошла торжественная церемония вручения премии «Монтажник года» — первой в России профессиональной награды для специалистов в сфере устройства инженерных систем, учреждённой компанией REHAU.

История премии неразрывно связана с появлением в России Клуба монтажников REHAU.PRO. Объединив под эгидой этой организации несколько сотен сертифицированных монтажников, компания REHAU предложила им множество различных преференций — от помощи в поиске заказчиков и обучения по всем аспектам продукции REHAU до проведения тематических и развлекательных мероприятий самого высокого уровня. Одной из стратегических целей производителя стало развитие имиджа специалиста по инженерным коммуникациям.

Стремясь показать, что члены Клуба монтажников REHAU.PRO не только обладают огромным профессионализмом, но и являются сильными, успешными людьми с заметным личным потенциалом, компания REHAU учредила для них собственный аналог американской кинопремии «Оскар». Нынешняя премия «Монтажник года» — уже вторая по счёту.

Чтобы стать претендентами на победу, монтажникам требовалось предоставить информацию об одном или нескольких проектах, реализованных с использованием продукции REHAU, продемонстрировать работу всех указанных систем непосредственно на объекте и при необходимости ответить на уточняющие вопросы членов экспертной комиссии. Важным условием для участия стал небольшой срок давности выполненных работ — системы должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 августа 2017 года.

Принципиальным отличием от предыдущей премии также стал состав конкурсного жюри, в которое, помимо сотрудников REHAU, вошли действующие члены Клуба монтажников REHAU.PRO.

Несмотря на повышенные требования, организаторами были получены 493 заявки от 235 сертифицированных монтажников инженерных систем REHAU. Работы оценивались по 23 критериям, включая сложность систем, инновационность, экологичность, внешний вид, удобство в эксплуатации, соответствие строительным нормативам и техническим требованиям производителя.

По итогам всестороннего аудита были объявлены имена семи победителей (по одному человеку на каждую номинацию).

Победителями профессиональной премии «Монтажник года» стали:

* Роман Акимов, город Москва (номинация «Чистая вода»);

* Филипп Козлов, город Санкт-Петербург (номинация «Водоотведение»);

* Альви Абдаев, город Грозный (номинация «Радиаторное отопление»);

* Павел Харченко, город Краснодар (номинация «Отопление поверхностями»);

* Сергей Горшенин, город Москва (номинация «Системная синергия»);

* Михаил Степанов, город Санкт-Петербург (номинация «Интеллектуальное решение»);

* Динис Шарипов, город Уфа (номинация «Приз зрительских симпатий»).

Отметим, что в этом году компания Grundfos стала генеральным партнёром премии. И это не случайный факт сотрудничества. Трубы REHAU, по результатам независимых исследований, признаны самыми покупаемыми в Российской Федерации, а Grundfos является лидером среди производителей насосного оборудования во всём мире.

Генеральный партнёр премии «Монтажник года» приготовил отдельный подарок для гостей, который был разыгран среди всех присутствующих монтажников. Директор департамента промышленного и бытового оборудования Grundfos Сергей Захаров методом случайной лотереи выбрал и наградил Александра Лутовинова (Москва) ценным призом — новейшим насосом Grundfos.

Компания REHAU не раз показывала себя в качестве ответственного и, что важно, не лишённого фантазии организатора (вспомним, например, несколько последних выставок под брендом Aquatherm), однако на премии «Монтажник года-2018» ей удалось превзойти даже былые достижения. Удивление вызвали и размах мероприятия, и атмосфера, более свойственная событиям из сферы шоу-бизнеса, и прямая трансляция церемонии.

В общем и целом событие оставило сильное впечатление — даже сравнение с «Оскаром», которое любят приводить организаторы, на этом фоне воспринимается как должное. Представителям eventиндустрии определённо стоит взять его на заметку, а монтажникам, по каким-либо причинам пропустившим премию, — начать думать, какой проект включить в заявку в следующем году.

По материалам журнала «С.О.К»