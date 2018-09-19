В рамках ПМГФ пройдут конференция и выставка «Диагностика в газовой отрасли»

В период работы VIII Петербургского международного газового форума на площадке «Экспофорум» ПАО «Газпром» проведет выставку современного и перспективного диагностического оборудования и технологий, разработанных российскими предприятиями.

Представляемые на выставке оборудование и технологии разработаны отечественными предприятиями в рамках реализации стратегии ПАО «Газпром» по повышению эффективности технического диагностирования объектов добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

4 октября 2018 года в 14-00 начнет работу научно-техническая конференция по теме «Диагностика в газовой отрасли». В конференции примут участие свыше 120 делегатов, представляющих Департаменты и дочерние общества ПАО «Газпром», ведущие научно-исследовательские институты, центры и ВУЗы России, генподрядные и подрядные организации, выполняющие работы по техническому диагностированию объектов ПАО «Газпром», отечественные и зарубежные диагностические организации из 8 стран мира.

Проведение конференции позволит участникам ознакомиться с отечественными достижениями и обменяться опытом в области перспективных технологий диагностирования объектов ПАО «Газпром».

Выставка и конференция организованы ПАО «Газпром» при непосредственном участии ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ» и АО «Газпром оргэнергогаз».

По материалам пресс-службы ПМГФ