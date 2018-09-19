«КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА» ПРОВЕДЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

9 сентября в «Колледже будущего Татарстана» открываются дополнительные факультативные занятия для школьников 5-11 классов по компетенциям «Инженерный дизайн», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Мехатроника».

На занятиях учащиеся альметьевских школ за короткий срок пройдут обучение на токарном и фрезерном оборудовании, изучат основы программирования, CAD/CAM технологий, проектирования и моделирования, освоят мехатронику, робототехнику, гидро- и пневмоавтоматику, а также подготовятся к соревнованиям по стандартам JuniorSkills и WorldSkills. Воспитанники «Колледжа будущего Татарстана» неоднократно завоевывали награды на соревнованиях по стандартам JuniorSkills. За последние два года они стали победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани в компетенциях «Мехатроника», «Инженерный дизайн» и «Электромонтаж», и V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Краснодаре в компетенции «Мехатроника». «Современное оборудование «Колледжа будущего Татарстана» позволяет эффективно подготовить школьников к соревнованиям по стандартам WorldSkills и JuniorSkills. Ежегодно около 40 школьников совершенствуют профессиональные навыки на факультативных занятиях в лабораториях колледжа под руководством опытных специалистов», — комментирует руководитель образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана» Айрат Хафизов. Бесплатные факультативные занятия для школьников в «Колледже будущего Татарстана» проходят с 2015 года.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»