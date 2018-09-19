Презентации нового поколения насосов Grundfos пройдет на ЭКВАТЭК

Приглашаем вас принять участие в презентациях нового насосного оборудования, проводимого Генеральным партнером форума ЭКВАТЭК-2018 в рамках выставки.

На мероприятиях, которые состоятся 26 сентября на стенде компании, будет рассказано об особенностях больших вертикальных насосов Grundfos CR, которые существенно отличают их от своих предшественников. Вторая презентация посвящена обновленной линейке насосов двухстороннего входа Grundfos LS.

Подробнее о презентациях:

Насосы двухстороннего входа

Вертикальные насосы

Участие в презентациях – бесплатное. Необходимо зарегистрироваться на выставку, что также бесплатно.

Регистрация на посещение ЭКВАТЭК

По материалам пресс-службы ЭКВАТЭК