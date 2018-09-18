БМЗ ПАО «Татнефть» – вновь среди лучших производителей оборудования

Бугульминский механический завод Компании «Татнефть» занял первое место среди лучших производителей теплообменного оборудования в России. Награждение лучших производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающих предприятий состоялось в Москве в рамках VIII ежегодной конференции «Нефтегазопереработка-2018», посвященной теме модернизации производств для переработки нефти и газа, где ее участникам представили отечественную программу модернизации нефтегазоперерабатывающих производств до 2030 года. Бугульминский механический завод неоднократно становился победителем различных республиканских и всероссийских конкурсов. В рейтинге 2017 года Бугульминский механический завод занял третье место среди лучших производителей емкостного оборудования России. Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» является членом Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения, предприятие получило сертификат Американского общества инженеров-механиков (ASME), подтверждающий высокое качество и безопасность производимого теплообменного и емкостного оборудования.

По материалам портала Advis

