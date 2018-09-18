Организаторы выставки РОС-ГАЗ-ЭКСПО приглашают принять участие в расширенном открытом заседании Отделения по СЗФО Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В программе – круглые столы «Обеспечение потребителей качественной электрической энергией – правовые и технологические аспекты» и «Инвестиции в ТЭК». Модераторами мероприятий выступят Озорин В.С., член Президиума НЭС, руководитель отделения по СЗФО, Президент Ассоциации энергетических предприятий СЗФО; Алтухов А.Г., заместитель руководителя ОНЭС СЗФО, председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности Союза промышленников и предпринимателей Санкт- Петербурга; Евстифеев Ю.Е., член отделения по СЗФО НЭС. Расширенное открытое заседание пройдет в Санкт-Петербурге 4 октября в рамках VIII Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития».

По материалам пресс-службы ПМГФ