http://www.ilma-sealing.com/user_files/photo-normal-text-1051.jpg

Научно-производственная компания «ИЛЬМА» традиционно принимает активное участие в значимом отраслевом событии - Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2018).

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Со 2 по 5 октября на выставочном стенде ИЛЬМЫ на площадке выставки «Рос-Газ-Экспо» посетители Форума могут ознакомиться с передовыми материалами и технологиями, которые зарекомендовали себя, как надёжные средства герметизации оборудования в нефтегазовом хозяйстве и смежных отраслях. Среди представленной продукции – фланцевые прокладки, лента, сальниковая набивка и межфланцевые заглушки серий ГраФлан® и Ильма®, а также уплотнения зарубежных партнёров – комбинированные фланцевые прокладки Kempchen®, фторопластовая лента и листы KWO®, безасбестовый паронит Klingersil®, графитовые листовые материалы Sigraflex®, а также оборудование для резки листовых материалов Peters. 2 октября в рамках деловой программы выставки «Рос-Газ-Экспо» и VIII Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность - динамика развития» запланировано проведение международного учебно-практического семинара в рамках проекта «Школа герметизации». Тема семинара: »Особенности герметизации разъёмных соединений ответственного оборудования и трубопроводов в газовом и нефтяном хозяйстве. Применение современных и инновационных уплотнений для обеспечения надежности, безопасности и энергоэффективности технологических процессов. Лучшие российские и зарубежные практики». Семинары «Школы герметизации» имеют отраслевую специализацию и организованы таким образом, чтобы максимально способствовать решению конкретных задач каждого из участников, а также обмену опытом между специалистами, которые непосредственно занимаются выбором и установкой уплотнений в разъёмные герметичные соединения.

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На семинаре 2 октября специалисты научно-производственной компании «ИЛЬМА» и зарубежные эксперты – представители компаний Kempchen, SGL Carbon, Bartsch и KWO Dichtungstechnik продемонстрируют технические и экономические преимущества от применения современных технологий герметизации, а также дадут практические рекомендации по выбору, монтажу и эксплуатации промышленных уплотнений в разъёмных соединениях ответственного оборудования.

Программа семинара «««

3 октября запланировано проведение научно технического-семинара »Трубопроводная арматура для газовой и других отраслей промышленности: проблемы и решения», генеральным спонсором которого выступает компания «ИЛЬМА». Организатора семинара – международный журнал ТПА и ООО «ФАРЭКСПО». В первой части семинара состоятся рабочее совещание и дискуссия производителей фланцев и проектирующих организаций. Тема встречи: «О принятии мотивированного решения вопроса о возможности применения фланцев из заготовок, полученных методом ЦЭШЛ, в различных условиях эксплуатации». Среди участников совещания: НПФ «ЦКБА» (разработчик ГОСТ 33259-2015), Ростехнадзор, Российская ассоциация литейщиков, НПАА, Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Завод деталей трубопроводов «Реком», Сибирский завод металлоизделий, Завод кольцевых заготовок, НПФ «МКТ-АСДМ», ОЗНО, ИЛЬМА, Завод «ЗСПА», Завод «Промэнерго» и другие.

Программа семинара «««

После рабочего совещания состоится вручение специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2018». «Арматурный Оскар» – специальный приз, учреждённый в 2006 году МЦ «ТПА». «Арматурный Оскар» присуждается за выдающиеся достижения в арматуростроении, в области конструирования, инжиниринга, внедренческой или коммерческой деятельности, реализации инвестиционных и бизнес проектов, а также деятельности ассоциаций и общественных организаций. Номинантами на получение награды могут стать руководители и специалисты российских и зарубежных компаний, деятельность которых оказала заметное влияние на рынок трубопроводной арматуры России в течение текущего года. Имена лауреатов озвучиваются непосредственно на церемонии награждения. Во второй части семинара прозвучат доклады компаний-разработчиков арматуры и комплектующих для нефтегазового хозяйства. Также будут затронуты вопросы, связанные с нормативно-технической документацией, программным обеспечением для моделирования и расчёта оборудования и трубопроводов, также прозвучит сообщение о новых маркетинговых подходах в арматурной отрасли. От компании «ИЛЬМА» выступит Технический директор Игорь Клепцов с докладом «Опыт и возможности компании «ИЛЬМА» в области разработки и поставки инновационных решений для эффективной герметизации разъемных соединений промышленного оборудования». Этот семинар включён в деловую программу VIII Международного конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития», поэтому основной направленностью докладов станет следование принципам энерго-ресурсосбережения за счёт применения передовых технологий в арматуростроении и смежных отраслях. По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»