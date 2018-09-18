АРМАТУРА СПЛАВА ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ АЭС БУДЕТ ОТГРУЖЕНА РАНЬШЕ СРОКОВ

В начале сентября Корпорацию «Сплав» посетили представители АО «Атомстройэкспорт» и строящейся Белорусской АЭС, которая является одним из стратегически важных проектов между Россией и Белоруссией. Для гостей была организована экскурсия по предприятию, после которой прошло рабочее совещание со специалистами МК «Сплав».

Светлана Годына, ведущий менеджер управления по продажам для АЭС, отметила: «Первый блок БелАЭС планируется запустить уже в конце 2018 года. Наша арматура необходима для проведения пусконаладочных работ. От белорусской стороны есть запрос на досрочную поставку необходимой им продукции. Мы располагаем производственными возможностями и примем все меры, чтобы арматура отправилась на БелАЭС досрочно».

Сотрудничество с Белорусской АЭС Корпорация начала в 2015 году, когда «Сплав» стал победителем в тендере на поставку порядка 150 единиц оборудования для первой строящейся в республике атомной станции. В последние годы «Сплав» существенно увеличил свою долю участия в проекте: на сегодняшний день законтрактовано более 7,5 тысяч единиц трубопроводной арматуры для 1-ого и 2-ого энергоблоков Белорусской АЭС.

По материалам пресс-службы Корпорации «Сплав»