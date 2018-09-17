БЕЗОПАСНОСТЬ АТОММАША ОЦЕНИЛИ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ПО РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН 1540

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш) посетили участники международного семинара для контактных пунктов стран-участниц ОБСЕ по вопросам резолюции Совета Безопасности ООН 1540.

Гости познакомились с историей завода в музее Атоммаша, посетили основные производственные мощности, а также оценили достижения предприятия в области обеспечения безопасности. Основной темой визита стала система контроля над товарами и технологиями двойного назначения и обеспечение ядерной безопасности. С учетом тематики международного семинара представителей стран ОБСЕ интересовала в общих чертах схема защиты опасных материалов от попадания в руки террористов, план рисков, кибербезопасность.

Директор по качеству Волгодонского филиала Юрий Этингенотметил: «На регулярной основе мы организуем плановые и внеплановые учения, с целью проверки поведения персонала в случае террористической угрозы. Кроме того, совместно со службой безопасности мы провели анализ рисков и составили документ с описанием потенциальных угроз и четкого плана действий в каждой ситуации».

Что касается обеспечения ядерной безопасности, на сегодняшний день на Атоммаше используются переносные радионуклидные дефектоскопы, защитные контейнеры и радиационные головки с защитой, закрытые радионуклидные источники для калибровки дозиметрического оборудования. Кроме того, на территории производственного корпуса расположено 7 рентген камер для проведения контроля оборудования.

«Мы занимаемся принятием государственных мер, защищающих опасные материалы в ядерной, химической и биологической областях от террористов. Сегодня нам показали, как работает антитеррористическая защита радиационных материалов на заводе. Для участников семинара это максимально интересно, — сказал эксперт Комитета Совета Безопасности ООН 1540 Геннадий Лутай. — Но и, конечно, поражает размах производства. Мы знаем об успехах Росатома и в России, и за рубежом, как много станций строится. И здесь мы видим подтверждение этому!».

В состав участников семинара ОБСЕ вошли представители Албании, Аргентины, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Египта, Испании, Италии, Казахстана Киргизии, Китая, Сербии, Словении, Таджикистана, Туркмении, Хорватии.

По итогам визита наблюдатели высоко оценили подход к организации сохранности опасных материалов на Атоммаше. В рамках технического тура в Волгодонск группа также посетила Ростовскую АЭС.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ-технологии»