СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК или Группа ТМК), один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, объявляет о том, что Совет директоров ТМК на заседании, состоявшемся 10 сентября 2018 года, одобрил программу приобретения на открытом рынке акций Компании (далее — Программа), в том числе в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 30 млн долл. США. Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2019 годов.

Максимальный объем акций и ГДР, которые могут быть приобретены в рамках Программы, составит не более 29 270 000 шт. обыкновенных акций или не более 7 317 500 шт. ГДР. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации Программы.

Приобретение акций в рамках Программы от лица Компании будет осуществляться на регулируемых торговых площадках через профессиональных брокеров в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Приобретенные акции и ГДР будут находиться на балансе Группы ТМК. Решение в отношении приобретенных бумаг будет принято до конца реализации Программы.

По материалам пресс-службы ТМК