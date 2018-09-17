АУМА оснастила электроприводами завод противотурбулентых присадок в Татарстане

Для строительства завода по изготовлению противотурбулентных присадок, расположенного в особой экономической зоне «Алабуга», компания «ПРИВОДЫ АУМА» отгрузила электроприводы в количестве 350 единиц.

Все электроприводы интеллектуальные, оснащены блоками управления AUMATIC, управление осуществляется по цифровому протоколу Modbus RTU с дублированным каналом. Ввиду ограниченности пространства применен разнесенный монтаж – блоки управления установлены на настенном креплении.

«Мы сопровождали данный проект на всех этапах его внедрения: начиная с этапа проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. Отдельно хочу отметить, что проект был реализован в кратчайшие сроки, как того и требовал заказчик», - комментирует Злата Андреевна Дудникова, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Пермь.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»