«Ижнефтемаш» разработал новое оборудование для цементирования скважин и гидроразрыва пласта

Завод «Ижнефтемаш», одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, подготовил к производству трехплунжерный насос высокого давления увеличенной мощности. Насос НТП-250 предназначен для нагнетания жидкости при цементировании скважин и гидроразрыве пласта для увеличения продуктивности месторождений. Изменение конструкции станины и замена литого гидроблока на кованый увеличили мощность насоса на 30% и обеспечили рост максимального давления с 50 МПа до 63 МПа по сравнению с насосом предыдущей модели НТП-175.

Помимо этого, из-за сходных габаритов насос НТП-250 можно установить на шасси цементировочных установок, оснащенных насосами НТП-175, без доработки навесного оборудования. «Продуктовая линейка завода «Ижнефтемаш» за первое полугодие 2018 года пополнилась более чем двадцатью разработками, в числе которых семнадцать глубинных штанговых насосов в новом исполнении, три модификации спецтехники, муфты для обсадных труб и блочно-модульные здания для обустройства нефтегазовых месторождений», — отметил руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

По итогам первого полугодия 2018 года доля новой и модернизированной техники в общем объеме поставок продукции завода «Ижнефтемаш» составила 33%.

По материалам пресс-службы ГК Римера